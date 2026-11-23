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अलीगढ़ के तालसपुर में पारिवारिक विवाद में मारपीट पर एक हिरासत
अलीगढ़ के तालसपुर ग्राम में 20 नवंबर को पारिवारिक विवाद में मारपीट हुई। पत्नी के भाई ने देवर को पीटा। महुआखेड़ा पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर अभियोग पंजीकृत किया। क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय ने बताया, मौके पर शांति है और विधिक कार्रवाई जारी है।
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