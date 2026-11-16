{"_id":"6afb31e94b7d6a8f9704f8be","slug":"video-algaugdhha-ka-saraya-kab-ma-madakal-satara-sa-bkhafa-bca-ja-raha-87-fasatha-alkahal-val-paratabthhata-thava-katata-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ के सराय काबा में मेडिकल स्टोर से बेखौफ बेची जा रही 87 फीसदी अल्कोहल वाली प्रतिबंधित दवा कुट्टू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ कोतवाली क्षेत्र के सराय काबा में 87 फीसदी अल्कोहल वाली प्रतिबंधित दवा (कुट्टू) बेखौफ होकर मेडिकल स्टोर से बेची जा रही है। डोरी वाली गली के लोगों के इसकी जानकारी देने के बाद एक युवक को दो मेडिकल स्टोर पर भेजा गया तो उन्होंने मात्र दस मिनट में दोनों स्थानों से नशे की शीशी (कुट्टू) खरीदकर थमा दी। इसे खरीदते समय इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई। इसके बाद एक बार फिर लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की।

... और पढ़ें