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अलीगढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय फुटबाल ट्रॉयल में अलीगढ़, हाथरस कासगंज और एटा के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आगरा में 7 से 14 सितंबर तक प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता होगी। खिलाड़ी टीम में चयन होने के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखे।

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