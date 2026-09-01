{"_id":"6a965598f180ed25a70f821a","slug":"video-algaugdhha-ka-rasarata-ma-saja-tha-mahafal-palsa-na-mara-chhapa-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ के रिसोर्ट में सजी थी महफिल, पुलिस ने मारा छापा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ के आगरा रोड स्थित कृष्णा रिसॉर्ट में रविवार रात पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार के कथित रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से पांच युवतियों समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आगरा से युवतियों को बुलाकर रिसॉर्ट में ग्राहकों के सामने पेश किया जाता था। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएफ पर कोडवर्ड में बातचीत किए जाने की बात भी सामने आई है। मौके से नौ मोबाइल, 8,990 रुपये नकद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है।

... और पढ़ें