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अलीगढ़ के नवागत कमिश्नर ओम प्रकाश आर्य की प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 05:23 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 05:23 PM IST







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नवागत कमिश्नर ओम प्रकाश आर्य ने 25 अगस्त को अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर पद का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कमिश्नरी सभागार में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं और मंडल के विकास की कार्ययोजना साझा की। ... और पढ़ें

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