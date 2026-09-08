अलीगढ़: बेजुबान कुत्तों की खातिरदारी एक परिवार पर पड़ी भारी, खाना खिलाने पर मारपीट और सिर फोड़ा, केस दर्ज

अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला सराय नवाब में बेजुबान कुत्तों की खातिरदारी एक परिवार को भारी पड़ गई। गलियों के बेजुबानों का पेट भरना एक स्थानीय दुकानदार को इस कदर नागवार गुजरा कि बात मारपीट और सिर फोड़ने तक जा पहुंची।

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घटना बीते रविवार, 6 सितंबर की दोपहर करीब 12 बजे की है। मोहल्ला सराय नवाब निवासी रूमी खान ने हमेशा की तरह गली में रहने वाले दो बेजुबान कुत्तों को खाना डाला। रूमी खान की यह दरियादिली पास ही दुकान चलाने वाले धर्मेन्द्र को रास नहीं आई।शिकायत के मुताबिक, आरोपी धर्मेन्द्र ने बेजुबानों को मारने-पीटने की कोशिश की। जब वादिया रूमी खान ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। बीच-बचाव करने जब उनकी अम्मी मौके पर पहुँचीं, तो आरोपी ने उन पर भी डंडे से वार कर उन्हें घायल कर दिया। जाते-जाते आरोपी ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।घटना के तुरंत बाद पीड़ित परिवार ने थाना बन्नादेवी का रुख किया। सी ओ धनंजय कुमार के मुताबिक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस पूरे मामले की जांच उपनिरीक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह को सौंपी गई है।