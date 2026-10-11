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अलीगढ़ के मनोज ने किया नाम रोशन, राष्ट्रीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक
अलीगढ़ के मनोज कुमार ने राष्ट्रीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर जिले का नाम रोशन किया है। अब वह ऑस्ट्रेलिया में विश्व पुलिस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर उनका स्पोर्ट स्टेडियम में सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव मजहर उल कमर, जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष सैयद नवाब असद खान, जिला कुश्ती संघ के सचिव भगत सिंह बाबा, जिला खेल अधिकारी पूनम लता मौजूद रहीं। रिपोर्टर इकराम वारिस की रिपोर्ट...
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