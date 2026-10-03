अलीगढ़ की केशव सेवा धाम समिति के वार्षिकोत्सव में आरएसएस अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल का संबोधन

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शुक्रवार को अलीगढ़-मथुरा रोड के सिंघारपुर स्थित केशव सेवा धाम समिति का 24वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने संबोधित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि दुनिया सुख और शांति की तलाश में है। भारत की ओर दुनिया उम्मीद से देख रही है। भारत अपनी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विरासत के माध्यम से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वरना दुनिया भटक जाएगी। उन्होंने कहा कि आज आप भारत माता की जय बोल रहे हैं, आने वाले कुछ वर्षों में सारी दुनिया भारत माता की जय बोलेगी। पूरे विश्व में संघ कार्य को मान्यता मिल रही है।

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