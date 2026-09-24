अलीगढ़ में स्ट्रीट लाइट सुधारने को 15 दिन का अल्टीमेटम

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अलीगढ़ नगर आयुक्त ने 15 दिन में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया। विफल रहने पर संबंधित फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर अनुबंध रद्द होगा। महापौर और नगर आयुक्त ने त्योहारों पर शहर रोशन करने का वादा किया। पार्षदों से जानकारी लेकर, जोन-वार जेई को जिम्मेदारी सौंपी गई।

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