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अकराबाद के गांव दभा में महिला की सांप के काटने से मौत, बाईगीर करते रहे झाड़-फूंक

Tue, 22 Sep 2026 10:41 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:41 PM IST
अकराबाद के गांव दभा में महिला की सांप के काटने से मौत, बाईगीर करते रहे झाड़-फूंक
अकराबाद के गांव दभा में मंगलवार की सुबह बिटोरा से कंडा निकाल रही 42 वर्षीय संतोषी देवी को सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। डेढ़ घंटे तक इलाज के बाद भी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने वेंटिलेटर खाली न होने की बात कहते हुए रेफर कर दिया। निजी अस्पताल ले जाने पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजन शव लेकर गांव पहुंचे और बाईगीरों को बुलाकर देर रात तक झाड़-फूंक कराते रहे।
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