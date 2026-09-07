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35 घंटे बाद अकराबाद की काली नदी में मिला महिला का शव

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 05:45 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 05:45 PM IST







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अकराबाद की काली नदी में छलांग लगाने वाली गांव सिकंदरपुर निवासी 50 वर्षीय महिला सुघड़वती देवी का शव सोमवार की दोपहर दो बजे रेस्क्यू टीम ने नदी से ही बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ... और पढ़ें

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