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VIDEO: युवती को गोली मारकर युवक ने दी थी जान, पुलिस की मौजूदगी में हुआ अरुण का अंतिम संस्कार
आगरा के रोहता की सफायर कॉलोनी में बुधवार को बीएससी छात्रा को गोली मारने के बाद आत्महत्या करने वाले टोलकर्मी अरुण सिनवार का बृहस्पतिवार को शाम करीब साढ़े चार बजे श्मशान घाट में पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक अरुण को उसके दो वर्षीय पुत्र तरुण और भाई हरिओम ने मुखाग्नि दी। बुधवार दोपहर रोहता स्थित सफायर कॉलोनी में अरुण सिंह सिनवार ने बीएससी छात्रा को गोली मार दी थी। गोली छात्रा की गर्दन में लगी थी। गंभीर हालत में उसे सैन्य अस्पताल ले जाया गया,जहां से चिकित्सकों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया था। घटना के बाद अरुण ने कुछ दूरी पर जाकर खुद को भी गोली मार ली थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के साथ ही घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। पुलिस छात्रा और अरुण के बीच संबंधों समेत सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद अरुण का शव गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही घर में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में गांव के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।
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