आगरा: आंबेडकर पुल पर टूटा ओवर हेड बैरियर, वाहनों की लग गई कतार; जाम में फंसे पर्यटक भी हुए बेहाल

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स्थानीय दुकानदार आकाश ने बताया कि पुल से बड़ी संख्या में रात के समय ओवरलोड वाहन निकलते हैं। बृहस्पतिवार सुबह करीबन छह बजे वो दुकान खोलने आया था। तब बैरियर टूटा हुआ था। इससे तीन और चार पहिया वाहनों का पुल पर अवागमन बाधित हो गया। हालांकि इस समय वाहनों का दबाव नहीं था। सुबह 8 बजे से वाहनों की संख्या बढ़ने से घाट के आसपास वाहन फंस गए। वहीं बेलनगंज की तरफ से आने वाहनों को भी रास्ता नहीं मिला। लोगों का हाल बेहाल हो गया।आंबेडकर पुल से बेलनगंज बाजार के अलावा एत्माद्दौला स्मारक, मेहताब बाग और ताज व्यू प्वाइंट जाने वाले पर्यटकों का आवागमन होता है। पुलिस की सूचना पर आए कारीगरों ने सुबह 11 बजे बैरियर की मरम्मत शुरू की। शाम करीबन चार बजे मरम्मत का कार्य पूरा हुआ। एडीसीपी अलका सिंह ने बताया कि वाहन की टक्कर से बैरियर क्षतिग्रस्त हो गया था। मरम्मत कार्य पूरा करा दिया गया है।