VIDEO: युवक ने कनपटी पर गोली मारकर की आत्महत्या

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आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र के गांव सालेह नगर में सोमवार देर शाम रामपाल (25) ने घर में तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि भाइयों में कहासुनी के बाद युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया।

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