{"_id":"6aafc42582107c0c10038e84","slug":"video-woman-dies-after-being-hit-by-bike-villagers-protest-with-body-outside-police-station-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बाइक की टक्कर से महिला की मौत, थाने के सामने शव को रखकर किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के बरहन थाना क्षेत्र के गांव बैनई-खांडा मार्ग के किनारे बकरियां चरा रही गांव ठेकरी की महिला को तेज रफ्तार बाइक ने रौंद दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। बाइक के पीछे बैठी युवती भी गिरकर चोटिल हो गई। जिसे महिलाओं ने पुलिस को सौंप दिया। जबकि बाइक लेकर चालक भाग निकला। बाइक चालक के खिलाफ नामजद प्राथमिक दर्ज नहीं करने और युवती को छोड़ दिए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने शव थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर बाइक चालक से साठ-गांठ कर लेने का आरोप लगाने लगे। करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान एसपी एत्मादपुर देवेश सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी बाइक सवार को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण थाने से हटे तथा शव को गांव ले गए। गांव ठेकरी निवासी नगीना (30) पत्नी नईम शुक्रवार की शाम करीब 4:30 बजे खांडा वाले रजवाह की पटरी पर अन्य महिलाओं के साथ बकरियां चरा रही थीं। तभी एक मोटरसाइकिल (बुलेट) सवार ने नगीना को चपेट में ले लिया। बाइक नगीना के पेट के ऊपर से निकल गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बाइक की टक्कर से गिरी नगीना के पेट पर बाइक सवार ने जानबूझ कर बाइक चढ़ाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई।

... और पढ़ें