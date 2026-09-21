वीडियो: गणेश पंडाल के बाहर आधी रात को मचा बवाल, शराबियों में भिड़ंत; फिर बरसे ईंट-पत्थर

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गणेश प्रतिमा पंडाल में रोजाना बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। देर रात भी भजन-कीर्तन हो रहा था। लोगों का आरोप है कि शराब के नशे में युवकों के दो गुट आ गए। उनमें विवाद शुरू हो गया। कुछ ही देर में ईंट-पत्थर चलने लगे। पथराव कर भागते दो युवकों को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। विज्ञापन



सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंची। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग सौदागर लाइन पुलिस चौकी भी पहुंच गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास का कहना है कि मूर्ति खंडित करने की बात अफवाह निकली। आरोपियों को चिन्हित का कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन





गणेश प्रतिमा पंडाल में रोजाना बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। देर रात भी भजन-कीर्तन हो रहा था। लोगों का आरोप है कि शराब के नशे में युवकों के दो गुट आ गए। उनमें विवाद शुरू हो गया। कुछ ही देर में ईंट-पत्थर चलने लगे। पथराव कर भागते दो युवकों को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया।सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंची। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग सौदागर लाइन पुलिस चौकी भी पहुंच गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास का कहना है कि मूर्ति खंडित करने की बात अफवाह निकली। आरोपियों को चिन्हित का कार्रवाई की जाएगी।

आगरा के शहजादी मंडी (सदर) में रविवार रात को गणेश प्रतिमा पंडाल के पास शराबियों के दो गुट भिड़ गए। उनमें पथराव होने लगा। इससे पंडाल में बैठे लोगों में अफरातफरी मच गई। पुलिस को सूचना मिली कि मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। इस पर थाने की फोर्स दौड़ पड़ी। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है।