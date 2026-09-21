यूपी: आगरा कॉलेज के प्राचार्य की मुश्किलें बढ़ीं, शस्त्र तस्करी पर जांच के आदेश; 15 दिन में देनी है रिपोर्ट

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प्राचार्य डॉ. चित्र कुमार गौतम पर आरोप है कि उन्होंने शस्त्रों की तस्करी से जुड़े एक गंभीर मामले में अपने पद व प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रशासनिक कार्रवाई के आदेशों को दबाने का प्रयास किया। पूर्व प्राचार्य डॉ. अनुराग शुक्ल ने राजभवन में साक्ष्यों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। राजभवन की ओर से कुलपति को पत्र लिखकर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। इससे विश्वविद्यालय प्रशासन भी हरकत में आ गया। कुलसचिव ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर डाॅ. सीके गौतम के खिलाफ शस्त्रों की तस्करी से संबंधित प्रकरण की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा है।आगरा कॉलेज में वर्तमान व पूर्व प्राचार्य के बीच वर्चस्व और प्रशासनिक खींचतान का इतिहास काफी पुराना रहा है। दोनों पक्षों की ओर से पहले भी कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला सीधे तौर पर असलहा तस्करी जैसे आपराधिक आरोपों से जुड़ जाने के कारण बेहद संवेदनशील हो गया है।पुलिस आयुक्त दीपक कुमार का कहना है कि आगरा काॅलेज के प्राचार्य के मामले में आई शिकायत की नियमानुसार जांच कराई जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। - ,आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीके गौतम ने बताया कि मैं अपना पक्ष राजभवन के सामने रख चुका हूं। राइफल और पिस्टल के वैध लाइसेंस हैं। एसटीएफ भी जांच कर चुकी है। पूर्व प्राचार्य ने द्वेष की भावना से शिकायत की है। कुलपति प्रो. आशु रानी भी मुझसे द्वेष रखती है और इसी वजह से वह आगरा कॉलेज के हर काम को अटका देती हैं।