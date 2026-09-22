{"_id":"6ab25773cc308c631c03eceb","slug":"video-video-truck-runs-over-riders-legs-on-highway-victim-dies-during-treatment-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ट्रक ने कुचले पैर, लोग देखते रहे...चली गई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। नेशनल हाईवे पर भावना एस्टेट के सामने सोमवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर जा रहे चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी। ट्रक का पहिया एक युवक के पैरों पर चढ़ गया। वह तड़पते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा। लोगों की भीड़ लग गई, जाम लग गया। पुलिस ने घायल को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाइक चला रहे भाई को हल्की चोट है। हादसेे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया।

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