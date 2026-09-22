VIDEO: अंगूठी की लालच में गंवा दी घर में रखी पूंजी

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फतेहाबाद। क्षेत्र के पूठपुरा सिकरारा मोड़ की रहने वाली एक वृद्धा को अंगूठी का लालच भारी पड़ गया। स्कूटर सवार दो व्यक्तियों ने वृद्धा को गुमराह किया। इसके बाद घर में रखी 16 हजार रुपये की नकदी और सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। पीड़िता ने घटना की तहरीर थाने में दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

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