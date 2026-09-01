{"_id":"6a96bd2b286770b3fa0856f4","slug":"video-victim-will-get-haircut-and-shave-after-thief-is-caught-four-years-later-in-agra-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बंदूक चोरी होने पर अनूठी प्रतिज्ञा, चार साल तक नहीं कटवाए दाढ़ी-बाल; पकड़ा गया चोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: बंदूक चोरी होने पर अनूठी प्रतिज्ञा, चार साल तक नहीं कटवाए दाढ़ी-बाल; पकड़ा गया चोर
आगरा के सैंया निवासी इंटर कॉलेज संचालक एवं पूर्व प्रधान उदय सिंह की चार साल पुरानी प्रतिज्ञा आखिरकार पूरी हो गई। वर्ष 2022 में उनके घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी के साथ लाइसेंसी रायफल चोरी हो गई थी। रायफल चोरी होने पर लोगों की टिप्पणी उन्हें इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने प्रण लिया कि जब तक रायफल बरामद नहीं होगी, तब तक वह बाल और दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। मंगलवार को पुलिस ने रायफल बरामद कर ली तो उदय सिंह ने पुलिस का धन्यवाद किया और बाल-दाढ़ी कटवाने के लिए चले गए। रायफल की बरामदगी के लिए वह रोज कॉलेज के बाद पुलिस के चक्कर लगाते रहे। इस दौरान पत्नी के नाराज होकर मायके चले जाने के बावजूद उन्होंने अपना प्रण नहीं छोड़ा। इधर, खेरागढ़ पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने फजीहतपुरा कट से 25 हजार रुपये के इनामी शातिर नकबजन ध्रुव सिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी की लाइसेंसी रायफल, 315 बोर के दो जिंदा कारतूस, 50 हजार रुपये और बाइक बरामद हुई। आरोपी पर कागारौल थाने में नकबजनी के तीन मुकदमे दर्ज हैं। पहले उस पर 10 हजार रुपये का इनाम था, जिसे बढ़ाकर 25 हजार किया गया था। पूछताछ में उसने साथियों के साथ कई चोरी की वारदातें कबूल की हैं। पुलिस फरार बब्लू और अनिरुद्ध की तलाश कर रही है। डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार ने कार्रवाई की जानकारी दी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।