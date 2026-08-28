{"_id":"6a9131c60d99df59510b6314","slug":"video-up-scooty-scheme-verification-begins-for-1441-female-students-in-first-list-agra-up-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: लड़कियों को कब मिलेगी फ्री में स्कूटी? इतनी छात्राओं का पहली लिस्ट में आया नाम, सत्यापन हुआ शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: लड़कियों को कब मिलेगी फ्री में स्कूटी? इतनी छात्राओं का पहली लिस्ट में आया नाम, सत्यापन हुआ शुरू

आगरा ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 12:29 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 12:29 PM IST







Link Copied



रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्नातक कर चुकी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। इसके लिए शासन से पहली सूची विश्वविद्यालय प्रशासन को मिल गई है। इसमें 1441 छात्राएं हैं। इनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर युनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर में केंद्र बनाया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन