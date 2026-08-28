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आगरा: ताजमहल को निहारते समय यमुना में डूबा बालक, परिवार में मची चीख-पुकार; तलाश में जुटे गोताखोर

Fri, 28 Aug 2026 06:31 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 28 Aug 2026 06:31 PM IST
सार

दोस्तों के साथ ताजमहल देखने गया बालक यमुना में गिर गया। देखते ही देखते ही बालक नदी की लहरों के बीच दोस्तों की नजर से ओझल हो गया। घटना से परिवार में चीख-पुकार मच गई। गोताखोर बालक की तलाश में जुटे हैं। 

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boy drowned in yamuna while gazing at Taj Mahal in Agra
बालक के डूबने की घटना से परिवार में कोहराम मच गया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के मेहताब बाग स्थित ग्यारह सीढ़ी घाट पर शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे प्रकाश नगर निवासी अरमान (12) पुत्र बादशाह अपने दोस्तों वाहिद, हसन पुत्र नाजिम और हसद पुत्र अकबर के साथ यमुना किनारे पहुंचा था। सभी ताजमहल को निहार रहे थे। इसी दौरान अचानक अरमान का पैर फिसल गया और वह यमुना में जा गिरा। अरमान को डूबता देख वह बचाव-बचाव चिल्लाने लगा।
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दोस्त को बचाने के लिए हसद ने यमुना में छलांग लगा दी। हसद किसी तरह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन अरमान गहरे पानी में लहरों के बीच समा गया। हादसे की जानकारी होते ही घाट पर चीख-पुकार मच गई। चीख-पुकार सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।
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पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और स्टीमर की मदद से अरमान की तलाश शुरू कराई। पीएसी की बाढ़ राहत टीम को भी सूचना दी गई है। देर शाम तक अरमान का पता नहीं चल सका था। घटना के बाद अरमान की मां शकीना का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन के मुताबिक अरमान के भाई गोविंदा, फरमान और आहिल मानसिक रूप से कमजोर हैं। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है।

 
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