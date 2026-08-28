कोलंबो टेस्ट: ध्रुव का ‘स्टंप टोटका’ भी नहीं आया काम, जीत से दूर रह गया भारत; श्रीलंका ने ड्रा कराया मैच
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 28 Aug 2026 09:10 PM IST
सार
ध्रुव जुरेल ने जीत की उम्मीद में स्टंप बदलकर शायद किस्मत का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते रहे। इस मुकाबले में ध्रुव जुरेल का बल्ला जरूर जमकर बोला। उन्होंने पहली पारी में शानदार 115 रन नाबाद बनाकर भारत के बड़े स्कोर में अहम योगदान दिया।
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विस्तार
कोलंबो टेस्ट में भारत की जीत की उम्मीदें जब आखिरी दिन श्रीलंका की मजबूत बल्लेबाजी के सामने अटक गईं, तब आगरा के विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने भी किस्मत आजमाने का अनोखा तरीका अपनाया। जुरेल ने स्टंप्स की अदला-बदली का ‘टोटका’ आजमाया, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया। हालांकि स्टंप बदलने के बाद भी नतीजा नहीं बदला और भारत जीत से दूर रह गया।
ध्रुव के इस अंदाज ने मैदान के साथ टीवी पर मैच देख रहे क्रिकेट प्रेमियों का भी ध्यान खींचा। विकेट के पीछे लगातार श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर नजर रख रहे जुरेल ने जीत की उम्मीद में स्टंप बदलकर शायद किस्मत का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते रहे। इस मुकाबले में ध्रुव जुरेल का बल्ला जरूर जमकर बोला। उन्होंने पहली पारी में शानदार 115 रन नाबाद बनाकर भारत के बड़े स्कोर में अहम योगदान दिया।
इसके बाद भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन दिया और जीत की उम्मीदें और मजबूत हुईं, लेकिन दूसरी पारी में श्रीलंकाई बल्लेबाजों के संघर्ष ने भारत की जीत की राह रोक दी। आखिरकार मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ध्रुव का ‘स्टंप टोटका’ भले ही नतीजा नहीं बदल सका, लेकिन उनका शतक और विकेट के पीछे का यह अनोखा अंदाज कोलंबो टेस्ट की यादगार तस्वीरों में जरूर शामिल हो गया।
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ध्रुव के इस अंदाज ने मैदान के साथ टीवी पर मैच देख रहे क्रिकेट प्रेमियों का भी ध्यान खींचा। विकेट के पीछे लगातार श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर नजर रख रहे जुरेल ने जीत की उम्मीद में स्टंप बदलकर शायद किस्मत का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते रहे। इस मुकाबले में ध्रुव जुरेल का बल्ला जरूर जमकर बोला। उन्होंने पहली पारी में शानदार 115 रन नाबाद बनाकर भारत के बड़े स्कोर में अहम योगदान दिया।
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इसके बाद भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन दिया और जीत की उम्मीदें और मजबूत हुईं, लेकिन दूसरी पारी में श्रीलंकाई बल्लेबाजों के संघर्ष ने भारत की जीत की राह रोक दी। आखिरकार मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ध्रुव का ‘स्टंप टोटका’ भले ही नतीजा नहीं बदल सका, लेकिन उनका शतक और विकेट के पीछे का यह अनोखा अंदाज कोलंबो टेस्ट की यादगार तस्वीरों में जरूर शामिल हो गया।
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