रक्षाबंधन पर बुझ गए दो घरों के चिराग: तीन बहनों के इकलाैते भाई की माैत, बेटे की लाश देख बेसुध हुई मां

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जयपुर हाउस स्थित जूस वाली गली निवासी भोलू (32) एक टीवी शोरूम में काम करता था। उसके चचेरे भाई अनिल ने बताया कि भोलू की तीन बहन ममता, मुन्नी और पिंकी हैं। रक्षाबंधन पर भाेलू को राखी बांधने के लिए बहनें ममता और मुन्नी बृहस्पतिवार रात को आगरा आ रही थीं। वह बस से सिकंदरा तिराहे पर उतरी थीं। उन्होंने भाई को कॉल किया। कहा कि वो आ गई हैं। उन्हें आकर ले जाए। विज्ञापन



जयपुर हाउस स्थित जूस वाली गली निवासी भोलू (32) एक टीवी शोरूम में काम करता था। उसके चचेरे भाई अनिल ने बताया कि भोलू की तीन बहन ममता, मुन्नी और पिंकी हैं। रक्षाबंधन पर भाेलू को राखी बांधने के लिए बहनें ममता और मुन्नी बृहस्पतिवार रात को आगरा आ रही थीं। वह बस से सिकंदरा तिराहे पर उतरी थीं। उन्होंने भाई को कॉल किया। कहा कि वो आ गई हैं। उन्हें आकर ले जाए। दो परिवारों में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गईं। शुक्रवार को अलग-अलग सड़क हादसों में घरों के चिराग बुझ गए। बोदला में दिल्ली से आई बहनों को लेने जा रहे भाई भोलू को ट्रक ने टक्कर मार दी। उसकी माैके पर ही माैत हो गई। एत्माद्दाैला में हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की माैत हो गई। दूसरा घायल हो गया। मृतक यश मलिक घर में इकलाैता था। वह पिता की माैत के बाद वृद्ध मां का सहारा था। दोनों परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

रात 11:30 बजे भोलू बाइक से सिकंदरा जा रहे थे। बोदला चौराहे पर पीछे से आते ट्रक ने चपेट में ले लिया। भोलू की माैके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर लोग जुट गए। चालक ट्रक को तेजी से ले जाने लगा मगर उसे लोगों ने पीछा करके पकड़ लिया। चालक भाग निकला। पुलिस ने भोलू के मोबाइल से परिजन को हादसे की जानकारी दी तो कोहराम मच गया। इकलाैते भाई की माैत से तीनों बहनों का हाल-बेहाल था। वह फूट-फूटकर रोये जा रही थीं। उसकी पत्नी नीतू और पांच वर्ष का बेटा भी है। उन्हें परिजन किसी तरह से संभाल रहे थे।



