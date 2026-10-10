VIDEO: मैक्स ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर ही मौत

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आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में अगरपुर तिराहे के समीप बृहस्पतिवार देर रात तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी ने सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक उस्मानपुर से पशुओं का चारा लोड कराकर घर लौट रहे थे। हादसे के बाद मैक्स चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवकों की मौत की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया। पुरा गोवर्धन निवासी राहुल (20) और यतेंद्र (22) बृहस्पतिवार देर शाम पशुओं का चारा लोड कराने के लिए उस्मानपुर गए थे। रात करीब 10 बजे दोनों चारा लोड कराकर बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक अगरपुर तिराहे के समीप पहुंची, सामने से तेज रफ्तार में आ रही मैक्स गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस गाड़ी की तलाश में जुटी है। सहायक पुलिस आयुक्त देवेश सिंह ने बताया कि एत्मादपुर सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मृत्यु हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटना में शामिल मैक्स गाड़ी और उसके फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है।

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