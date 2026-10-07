VIDEO: नेग के लिए भिड़े किन्नरों के दो गुट, सड़क पर नग्न प्रदर्शन

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आगरा में इलाके में नेग मांगने पर किन्नरों के दो गुट मंगलवार को भिड़ गए। एक गुट ने ब्लेड से हमले का आरोप लगाया और आरोपी के परिवार की दुकान के बाहर खेरिया मोड़ पुल पर नग्न होकर प्रदर्शन किया। इससे राह चलते बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं असहज हो गए। सूचना पर एक घंटे बाद पुलिस पहुंची और उन्हें चाैकी ले गए तो वहां भी हंगामा होने पर तहरीर लेकर घायल किन्नर को अस्पताल भेजा गया।

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