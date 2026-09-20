VIDEO: घर में घुसकर दो बहनों को पीटा, चार नामजद

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आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के गांव नेकपुर में घर में घुसकर दो बहनों की पिटाई कर दी गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। नेकपुर निवासी कीर्ति का आरोप है कि गांव के विशंभर सिंह, सुशील, प्रकाश सिंह और उर्मिला आए दिन उसके और परिवार के लोगों के साथ गाली-गलौज करते हैं। बृहस्पतिवार को वह घर पर थी। तभी चारों लोग आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने पीटना शुरू कर दिया। बहन मिनी उसे बचाने पहुंची तो हमलावरों ने उसकी भी पिटाई कर दी।

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