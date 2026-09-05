{"_id":"6a9bd8855f08ecdc2b0cce94","slug":"video-transgender-person-alleges-lover-and-his-friend-took-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: प्रेम, शादी और फिर चार लाख रुपये का विवाद, ट्रांसजेंडर ने प्रेमी और दोस्त पर लगाया धमकी देने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। हरीपर्वत थाना क्षेत्र निवासी ट्रांसजेंडर ने प्रेमी और उसके दोस्त पर करीब चार लाख रुपये लेने और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक करीब आठ वर्ष पहले खंदारी निवासी युवक से मुलाकात हुई थी। युवक ने प्रेम का इजहार कर मंदिर में शादी की और दोनों महर्षिपुरम में साथ रहने लगे। आरोप है कि प्रेमी ने कार खरीदने के लिए करीब चार लाख रुपये लिए और दोस्त को व्यापार के लिए भी रकम दिलवाई। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस शिकायत की जांच कर रही है।

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