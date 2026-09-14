{"_id":"6aa7f2f0e6878b0f3d052039","slug":"video-traffic-halted-for-defence-minister-convoy-woman-vents-her-anger-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रक्षा मंत्री के काफिले के लिए रोका ट्रैफिक, महिला का फूटा आक्रोश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला निकालने के लिए आरबीएस काॅलेज के पास ट्रैफिक रोकने से क्षेत्रीय महिला भड़क गई। उन्होंने पुलिस पर एक घंटे तक ट्रैफिक रोकने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। उसी समय फ्लीट भी निकलने लगी, इससे पुलिसकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए। महिला ने वाहनों के आगे आकर विरोध जताना चाहा। फ्लीट में शामिल डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने रुक कर महिला को शांत कराया। बाद में ट्रैफिक खोल दिया गया। रविवार को आरबीएस काॅलेज के सभागार में आयोजित खटीक समाज गर्जना सम्मेलन के मुख्य अतिथि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह थे। फ्लीट को खेरिया एयरपोर्ट से पृथ्वीनाथ फाटक, राम नगर की पुलिया, साकेत काॅलोनी, लोहामंडी, मदिया कटरा होते हुए आरबीएस काॅलेज पहुंचना था। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे रक्षा मंत्री का काफिला निकालने के लिए पुलिस ने जगह-जगह ट्रैफिक रोक दिया। उनके रूट पर किसी भी वाहन को नहीं जाने दिया जा रहा था। कार्यक्रम स्थल से 100 मीटर की दूरी एक अपार्टमेंट में रहने वाली अदिति किसी काम से जा रही थीं। उमस भरी गर्मी में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि उन्हें जरूरी काम से जाना है। मगर किसी ने सुनवाई नहीं की। इस पर वो भड़क गईं। वह विरोध जताने लगीं। उसी समय काफिला निकलने लगा। महिला ने वाहनों के आगे आकर रोकने का प्रयास किया। महिला दरोगा और तीन सिपाहियों ने उन्हें रोका। डीसीपी ने समझाकर शांत कराया। महिला का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें महिला पुलिसकर्मी महिला को रोकते हुए दिख रहीं हैं। डीसीपी ट्रैफिक भी आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि 10 मिनट ही हुए हैं। महिला कहती हैं कि उन्हें एक घंटा हो गया। बाद में कहती हैं कि ये वीआईपी बनते हैं हमारे वोट से और हमें ही इनकन्वीनियंस (असुविधा) करते हैं। उनके मूवमेंट के लिए क्या हम एक-एक घंटे अपने घरों में बंद रहेंगे।

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