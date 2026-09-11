{"_id":"6aa3c0c70a532b70d90f515a","slug":"video-tractor-trolley-loaded-with-soil-seized-amid-illegal-mining-suspicion-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मिट्टी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी, पुलिस को देख चालक मौके से फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहपुर सीकरी। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव सिरौली में पुलिस ने मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा। पुलिस के अनुसार वाहन को अवैध खनन की आशंका में कार्रवाई के लिए कब्जे में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में मिट्टी के खनन एवं परिवहन से संबंधित अनुमति और अन्य अभिलेखों की जांच की जा रही है। कार्रवाई उपनिरीक्षक कल्पना शर्मा द्वारा पुलिस टीम के साथ की गई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

... और पढ़ें