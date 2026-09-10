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VIDEO: शादी वाले घर में सेंधमारी, 30 लाख से ज्यादा के जेवर-नकदी पार; खेत के रास्ते दीवार फांदकर घुसे चोर

Dhirendra Singh

Updated Thu, 10 Sep 2026 03:05 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 03:05 PM IST







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अछनेरा के नगला जाहरिया गांव में चोरों ने दो घरों को निशाना बनाकर 30 लाख रुपये से अधिक के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। चोर बाजरा के खेत के रास्ते दीवार फांदकर घरों में घुसे। घटना के बाद ग्रामीणों ने रात की पुलिस गश्त पर सवाल उठाए हैं। ... और पढ़ें

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