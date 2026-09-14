आगरा: मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र में चोरी, खिड़की तोड़कर घुसे चोर; लैपटाॅप समेत ले गए ये सामान

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सोमवार को कार्यालय खोलने पर घटना की जानकारी हो सकी। चोरों ने दो कमरों में प्रवेश किया। इसके बाद अलमारी खोल ली। एक अलमारी से लैपटॉप निकाल लिया। दोनों कमरों के चार पंखे चोरी कर कर ले गए। मंडलीय प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव का कहना है कि मार्च 2025 में भी इसी तरह से चोरी हुई थी।तब चोर कुछ किताबें ले गए थे। सुरक्षा के इंतजाम न होने की वजह से लगातार कर कार्यालय को निशाना बना रहे हैं।