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एशिया कप फाइनल में दीप्ति का धमाल: आगरा में परिवार को बधाई देने वालों का लगा तांता, मिठाई बांटकर किया डांस

Mon, 14 Sep 2026 10:46 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 14 Sep 2026 10:46 AM IST
सार

दीप्ति के परिजन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटी ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के साथ-साथ आगरा का नाम रोशन किया है। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने साल 2024 के फाइनल में श्रीलंका से मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया।

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Celebrations at Deepti sharma home following India victory in Asia Cup final
दीप्ति शर्मा

विस्तार
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महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत और 8वीं बार खिताब जीतने के बाद आगरा में उल्लास का माहौल है। इस महामुकाबले में आगरा की बेटी और स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के शानदार प्रदर्शन (19 रन देकर 3 विकेट) की बदौलत भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से शिकस्त दी।
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दीप्ति के इस मैच जिताऊ प्रदर्शन के बाद आगरा के अवंतिकापुरी (सिकंदरा) स्थित उनके आवास पर खेल प्रेमियों ने मिठाइयां बांटीं। दुबई में खेले गए इस फाइनल मैच में दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में क्यों गिना जाता है। दीप्ति ने श्रीलंका की सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान चमारी अटापट्टू को 39 रन के निजी स्कोर पर आउट कर मैच का पासा पलट दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने विश्मी गुणारत्ने को बोल्ड कर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी।
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परिजन ने जताई खुशी
दीप्ति के इस दमदार प्रदर्शन और भारत की जीत की घोषणा होते ही आगरा में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। स्थानीय निवासियों और क्रिकेट प्रेमियों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर डांस किया। दीप्ति के परिजन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटी ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के साथ-साथ आगरा का नाम रोशन किया है। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने साल 2024 के फाइनल में श्रीलंका से मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में दीप्ति की किफायती गेंदबाजी और विकेट निकालने की क्षमता भारत के बेहद काम आई।
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