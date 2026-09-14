पांच घंटे में समस्या का समाधान: गोल्ड मेडलिस्ट तांत्रिक के जाल में फंसी महिला, दिखाया ऐसा डर; लग गई मोटी चपत

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न्यू आगरा क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि फेसबुक पर पं. देवीलाल तांत्रिक, हरिद्वार का विज्ञापन देखा था। दिए गए नंबर पर फोन किया। बातचीत के बाद आरोपी ने 2 जुलाई 2026 को 2,200 रुपये बैंक खाते में जमा कराए। इसके बाद आरोपी ने महिला को अनिष्ट होने की बात कहकर डराना शुरू कर दिया।आरोपी ने 3 जुलाई को 42 हजार और 4 जुलाई को 37,600 रुपये जमा करा लिए। दूसरे नंबर से फोन कर महिला के फोटो, वीडियो और संदेशों का हवाला देते हुए धमकी दी। फिर 23 जुलाई को 41 हजार और 24 जुलाई को 42 हजार रुपये और जमा करा लिए। कुल 1,62,800 रुपये खाते में जमा कराने के बाद भी आरोपी अलग-अलग नंबरों से फोन कर और रुपये मांगता रहा।खाते में रुपये खत्म होने पर महिला ने पति को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस से शिकायत की। डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी की जानकारी जुटाई जा रही है।सोशल मीडिया पर तंत्र-मंत्र के जरिये चमत्कार का दावा करने वाले लोगों पर भरोसा न करें। डराकर पैसे मांगने पर रकम न दें और फोटो-वीडियो साझा न करें। ठगी होने पर तुरंत बैंक को सूचना देने के साथ ही साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। नजदीकी पुलिस थाने में भी शिकायत कर सकते हैं।