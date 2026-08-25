VIDEO: एसी पाइप और विद्युत के सामान चोरी

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आगरा। ताजनगरी फेज-1 में एक भवन की दोनों मंजिलों से एसी के कॉपर पाइप, विद्युत उपकरण व तार चोरी हो गए। मकान मालिक शरीक तैमूरी ने ताजगंज थाने में शिकायत दी। उनका आरोप है कि 22 अगस्त को चोरी की जानकारी हुई। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर चोर की तलाश की जा रही है।

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