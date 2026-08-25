दुस्साहस: दीवानी में युवक ने ये क्या किया? महिला अधिवक्ता और विपक्षी पर छिड़का पेपर स्प्रे, मच गई अफरातफरी

विज्ञापन











थाना रकाबगंज क्षेत्र के बालूगंज निवासी अमित दीक्षित ने बताया कि उनके भाई अवधेश दीक्षित का थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के वाला जी नगर निवासी महिला ऊषा देवी से सिविल का मुकदमा चल रहा है। विज्ञापन



मंगलवार को वह अपने सीनियर डिवीजन 6 की कोर्ट ने तारीख पर आए थे। दोपहर 12 बजे वह महिला अधिवक्ता के साथ कोर्ट जा रहे थे। वहां पहले से मजूद ऊषा देवी के बेटे अजय कुमार ने अमित दीक्षित और महिला अधिवक्ता के चेहरे पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया। जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। थाना रकाबगंज क्षेत्र के बालूगंज निवासी अमित दीक्षित ने बताया कि उनके भाई अवधेश दीक्षित का थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के वाला जी नगर निवासी महिला ऊषा देवी से सिविल का मुकदमा चल रहा है।मंगलवार को वह अपने सीनियर डिवीजन 6 की कोर्ट ने तारीख पर आए थे। दोपहर 12 बजे वह महिला अधिवक्ता के साथ कोर्ट जा रहे थे। वहां पहले से मजूद ऊषा देवी के बेटे अजय कुमार ने अमित दीक्षित और महिला अधिवक्ता के चेहरे पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया। जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

आगरा दीवानी में तारीख पर आए युवक ने महिला अधिवक्ता और विपक्षी के भाई पर कोर्ट के बाहर पेपर स्प्रे छिड़क दिया। जिससे अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद विशेष सुरक्षा बल के जवानों ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। थाना न्यू आगरा पुलिस पूछताछ में लगी है।