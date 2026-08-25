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स्वाइन फ्लू का हाई अलर्ट: ताजमहल और फतेहपुर सीकरी पर होगी पर्यटकों की स्क्रीनिंग, मंगाए गए टेमीफ्लू टैबलेट

Tue, 25 Aug 2026 12:02 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 25 Aug 2026 12:02 PM IST
सार

दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगरा स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ताजमहल और फतेहपुर सीकरी की डिस्पेंसरी में संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग के निर्देश दिए गए हैं।
 

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Agra Health Department on Alert Over Rising Swine Flu Cases in Delhi
स्वाइन फ्लू - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। टेमीफ्लू टैबलेट मंगाई जा रही हैं। देश-विदेश से पर्यटकों की आमद को देखते हुए ताजमहल और फतेहपुर सीकरी स्थित डिस्पेंसरी में संदिग्ध मरीज मिलने पर स्क्रीनिंग के भी निर्देश दिए हैं।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य इन्फ्लुएंजा है। इसके उपचार के लिए टेमीफ्लू के 222 सिरप मौजूद हैं। इसकी दो हजार टैबलेट की मांग शासन को भेज दी है। एक-दो दिन में ये प्राप्त हो जाएगी। एसएन की वायरोलॉजी लैब में जांच की सुविधा है। आइसोलेशन वार्ड भी बना है।
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फतेहपुर सीकरी और ताजमहल पर बनी डिस्पेंसरी में भी स्टाफ को संदिग्ध मरीज मिलने पर स्क्रीनिंग करने को कहा है। निजी लैब को भी नोटिस दिए गए हैं, जिसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने पर विभाग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। रैपिड रेस्पांस टीम बना दी है, इसके प्रभारी डॉ. नंदन सिंह हैं। मरीज मिलने पर 9458569043 और 0562-2600412 पर भी जानकारी दे सकते हैं।
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