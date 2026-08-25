हाथों में थामा कटोरा: कलेक्ट्रेट गेट पर दिव्यांगों ने मांगी भीख, एमजी रोड हुआ जाम; देखने वालों के थम गए कदम

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भारतीय दिव्यांग एकता मंच के आह्वान पर निकाली गई दिव्यांग भीख यात्रा कलेक्ट्रेट पहुंचते ही धरने में बदल गई। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट रास्ता बंद कर दिया है, जिससे परिसर के अंदर और बाहर जाने वाले लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। एमजी रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं।प्रदर्शनकारी पेंशन को 5000 रुपये करने, ई-रिक्शा देने और रोजगार में पांच फीसद आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासनिक अधिकारी आक्रोशित दिव्यांगों को समझाकर जाम खुलवाया और कलेक्ट्रेट के अंदर ले गए। लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं होने पर दिव्यांगों का प्रदर्शन जारी है।