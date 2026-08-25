हाथों में थामा कटोरा: कलेक्ट्रेट गेट पर दिव्यांगों ने मांगी भीख, एमजी रोड हुआ जाम; देखने वालों के थम गए कदम
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 25 Aug 2026 02:04 PM IST
सार
आगरा में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया और भीख यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के कारण एमजी रोड पर यातायात थम गया, जबकि दिव्यांग पेंशन बढ़ाने, ई-रिक्शा और रोजगार में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
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विस्तार
आगरा के सबसे व्यस्त मार्ग एमजी रोड पर मंगलवार दोपहर एक बजे उस समय यातायात पूरी तरह थम गया, जब अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट गेट पर डेरा डाल दिया।
भारतीय दिव्यांग एकता मंच के आह्वान पर निकाली गई दिव्यांग भीख यात्रा कलेक्ट्रेट पहुंचते ही धरने में बदल गई। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट रास्ता बंद कर दिया है, जिससे परिसर के अंदर और बाहर जाने वाले लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। एमजी रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं।
प्रदर्शनकारी पेंशन को 5000 रुपये करने, ई-रिक्शा देने और रोजगार में पांच फीसद आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासनिक अधिकारी आक्रोशित दिव्यांगों को समझाकर जाम खुलवाया और कलेक्ट्रेट के अंदर ले गए। लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं होने पर दिव्यांगों का प्रदर्शन जारी है।
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भारतीय दिव्यांग एकता मंच के आह्वान पर निकाली गई दिव्यांग भीख यात्रा कलेक्ट्रेट पहुंचते ही धरने में बदल गई। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट रास्ता बंद कर दिया है, जिससे परिसर के अंदर और बाहर जाने वाले लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। एमजी रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं।
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प्रदर्शनकारी पेंशन को 5000 रुपये करने, ई-रिक्शा देने और रोजगार में पांच फीसद आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासनिक अधिकारी आक्रोशित दिव्यांगों को समझाकर जाम खुलवाया और कलेक्ट्रेट के अंदर ले गए। लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं होने पर दिव्यांगों का प्रदर्शन जारी है।
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