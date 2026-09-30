{"_id":"6abd546454f8028c1e0cab72","slug":"video-speeding-tractor-runs-over-bike-rider-young-man-dies-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को राैंदा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव छह पोखर मार्ग पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को राैंद दिया। ड्यूटी जा रहे युवक की माैके पर ही माैत हो गई। हादसा करीब 9 बजे हुआ। परिजन के अनुसार, गांव छह पोखर निवासी 22 वर्षीय सोनू उर्फ श्याम पुत्र भागीरथ बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था। घर से निकलते ही गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को राैंद दिया। दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर भाग गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। जवान बेटे की मौत के बाद परिजन सदमे में हैं। घर में चीख पुकार मची हुई है। एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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