{"_id":"6ac6867ae05c746e2001fda8","slug":"video-sleeper-bus-catches-fire-on-expressway-safety-standards-questioned-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बसों में आग, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को आगरा की ओर आ रही एक स्लीपर बस में आग लग गई, जिससे यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इससे स्लीपर बसों की सुरक्षा और फिटनेस मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि फिटनेस में सुरक्षा के कई बिंदुओं की जांच होती है लेकिन हकीकत में सिर्फ खानापूर्ति की जाती है।

... और पढ़ें