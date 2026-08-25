{"_id":"6a8d4f5663e8a6895f0b7632","slug":"video-six-arrested-for-betting-at-a-hotel-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: होटल में हार-जीत की बाजी लगा रहे 6 गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। जगदीशपुरा पुलिस ने अवधपुरी स्थित सुपर स्टार होटल में हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे छह लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14,120 रुपये नकद, 52 ताश के पत्ते और पांच मोबाइल फोन बरामद किए। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि मौके से शानू , राजा, गुलशन, अल्तमश, शानू और दिलदार को गिरफ्तार किया गया। सभी नई आबादी खतैना के रहने वाले हैं। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से उन्हें जेल भेजा गया है।

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