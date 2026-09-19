{"_id":"6aae9cfac8ab8ba5b003b1a1","slug":"video-rapid-gunfire-outside-hotel-youth-allegedly-empties-entire-pistol-magazine-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: होटल के बाहर चलीं गोलियां, मची अफरातफरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में एक बार फिर गोलीबारी की घटना हुई। इस बार दयालबाग क्षेत्र में रंगबाजों ने मामूली विवाद में पिस्टल से फायरिंग की है। आरोप है कि एक युवक ने पूरी मैगजीन खाली कर दी। घटना से क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। पुलिस काफी देर बाद पहुंची। तब तक आरोपी भाग गए। सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। दयालबाग क्षेत्र में सड़क किनारे ढाबा है। बताया गया कि शुक्रवार रात को ढाबे पर 4 युवक खाना खाने आए थे। अचानक उनके बीच ही झगड़ा होने लगा। एक युवक ने पिस्टल निकाल ली। वह नशे में फायरिंग करने लगा। उसने पूरी मैगजीन खाली कर दी। दोबारा लोड की लेकिन लोगों के जुटने पर आरोपी भाग गए। घटना की जानकारी पर एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद और थाना न्यू आगरा की फोर्स पहुंची। तब तक ढाबा संचालक समेत अन्य प्रतिष्ठान बंद कर भाग चुके थे।

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