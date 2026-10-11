VIDEO: रामलाल वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा कर किया सम्मानित

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आगरा विकास मंच ने कैलाश स्थित रामलाल वृद्धाश्रम में अमावस्या पर बुजुर्गाें की सेवा की। उनकी जरूरतों के लिए मंच की ओर से 21 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग दिया गया। मंच के अध्यक्ष राजकुमार जैन और संयोजक सुनील कुमार जैन ने बताया कि आश्रम में करीब 300 वृद्ध रहते हैं। उनकी सेवा से आत्मा को संतुष्टि मिलती है। आर्थिक सहयोग में अनूप कुमार अग्रवाल और संध्या अग्रवाल का भी योगदान रहा।

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