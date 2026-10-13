{"_id":"6ace3c9e70fed36d680e90db","slug":"video-police-and-the-drugs-department-are-investigating-an-illegal-medicine-warehouse-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: दवा के अवैध गोदाम रडार पर, घनी आबादी में होने की आशंका; पुलिस और औषधि विभाग कर रहे जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के टेढ़ी बगिया और धनौली में बरामद दवाओं के बाद औषधि विभाग और पुलिस की रडार पर अवैध गोदाम है। कई घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हो सकते हैं। इसमें मुखबिर की भी मदद ली जा रही है। दो स्थानों पर पुलिस ने जांच की लेकिन वहां सुराग नहीं मिला। औषधि विभाग और पुलिस ने बीते सप्ताह धनौली में अवैध गोदाम में करीब 5 करोड़ रुपये की दवाएं बरामद की थीं। ये नामी कंपनियों के नाम से नकली होने की आशंका है। इनके तार बीते साल फव्वारा में जब्त की गईं 71 करोड़ रुपये की दवाओं से जुड़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस और औषधि विभाग को इनके और गोदाम होने की आशंका है। पुलिस को इनपुट मिला है कि ये घनी आबादी वाले क्षेत्र में भी हो सकते हैं। संभावित क्षेत्रों में इनकी तलाश की जा रही है। जांच के दौरान ही टेढ़ी बगिया में दो गोदाम मिले थे लेकिन छापे से पहले ही ये खाली कर दिए गए। इन्हीं दवाओं को टेढ़ी बगिया में नालियों-झाड़ियां में फेंका गया। सहायक आयुक्त औषधि अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों मामले में पुलिस और औषधि विभाग की टीम जांच कर रही है।

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