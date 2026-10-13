{"_id":"6ace3c9e70fed36d680e90db","slug":"video-police-and-the-drugs-department-are-investigating-an-illegal-medicine-warehouse-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: दवा के अवैध गोदाम रडार पर, घनी आबादी में होने की आशंका; पुलिस और औषधि विभाग कर रहे जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: दवा के अवैध गोदाम रडार पर, घनी आबादी में होने की आशंका; पुलिस और औषधि विभाग कर रहे जांच
आगरा के टेढ़ी बगिया और धनौली में बरामद दवाओं के बाद औषधि विभाग और पुलिस की रडार पर अवैध गोदाम है। कई घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हो सकते हैं। इसमें मुखबिर की भी मदद ली जा रही है। दो स्थानों पर पुलिस ने जांच की लेकिन वहां सुराग नहीं मिला। औषधि विभाग और पुलिस ने बीते सप्ताह धनौली में अवैध गोदाम में करीब 5 करोड़ रुपये की दवाएं बरामद की थीं। ये नामी कंपनियों के नाम से नकली होने की आशंका है। इनके तार बीते साल फव्वारा में जब्त की गईं 71 करोड़ रुपये की दवाओं से जुड़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस और औषधि विभाग को इनके और गोदाम होने की आशंका है। पुलिस को इनपुट मिला है कि ये घनी आबादी वाले क्षेत्र में भी हो सकते हैं। संभावित क्षेत्रों में इनकी तलाश की जा रही है। जांच के दौरान ही टेढ़ी बगिया में दो गोदाम मिले थे लेकिन छापे से पहले ही ये खाली कर दिए गए। इन्हीं दवाओं को टेढ़ी बगिया में नालियों-झाड़ियां में फेंका गया। सहायक आयुक्त औषधि अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों मामले में पुलिस और औषधि विभाग की टीम जांच कर रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।