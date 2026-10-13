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यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के पास मिली लाश: खंडहर में फंदे पर लटका हुआ था शव, जांच में जुटी पुलिस

Tue, 13 Oct 2026 09:59 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Tue, 13 Oct 2026 09:59 PM IST
सार

आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। माैके पर पुलिस पहुंच गई। शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पुलिस शव के शिनाख्त के प्रयास में जुटी है।

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Body of young man found near Yamuna Expressway interchange
Crime Demo - फोटो : Crime Demo

विस्तार
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आगरा के खंदौली में यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के पास मलूपुर सर्विस रोड पर स्थित एक खंडहर में अज्ञात युवक का शव फंदे पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष प्रतीत हो रही है। शव चार से पांच दिन पुराना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।
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जानकारी के अनुसार मलूपुर सर्विस रोड के किनारे बने खंडहर में मंगलवार को एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। युवक पैंट-शर्ट पहने हुए था। शव की स्थिति देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक की मौत कई दिन पहले हुई होगी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो सकी।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस युवक की पहचान कराने के साथ ही मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एसीपी देवेश सिंह ने बताया कि शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। युवक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष होने का अनुमान है। शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 
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