यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के पास मिली लाश: खंडहर में फंदे पर लटका हुआ था शव, जांच में जुटी पुलिस

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जानकारी के अनुसार मलूपुर सर्विस रोड के किनारे बने खंडहर में मंगलवार को एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। युवक पैंट-शर्ट पहने हुए था। शव की स्थिति देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक की मौत कई दिन पहले हुई होगी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो सकी।मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस युवक की पहचान कराने के साथ ही मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एसीपी देवेश सिंह ने बताया कि शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। युवक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष होने का अनुमान है। शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।