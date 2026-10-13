यूपी: सटोरिए ने घर से कराई चोरी, फिर परिवार की डांट से बचने का दिया ऐसा आइडिया; खतरे में पड़ी युवक की जिंदगी

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रोहित ने बताया कि घटना से 15-16 दिन पहले उसका छोटा भाई आमिर, मोहल्ले के टिड्डा उर्फ राजा पुत्र जहीर के कहने पर घर से एक लाख रुपये निकालकर ले गया था। राजा सट्टे का काम करता है और उसने आमिर से पूरी रकम सट्टे में लगवा दी। रुपये गंवाने पर आमिर ने घरवालों की डांट का डर बताया तो आरोपी ने उसे घर से भागने या जहर खाने का नाटक करने की सलाह दी।आरोप है कि 18 सितंबर को शाम सात बजे राजा ने आमिर को जहर दे दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन ने उसे बिल्लोचपुरा स्थित निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया। अस्पताल में आमिर ने उसे पूरी घटना बताई। रोहित ने बताया कि उसने 19 सितंबर को लोहामंडी थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी राजा को थाने बुलाया। कुछ देर बैठाने के बाद मिलीभगत कर छोड़ दिया। उसने थाने के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्डिंग होने का दावा भी किया है। प्राथमिकी दर्ज न होने पर रोहित ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से शिकायत की। मामले में एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।