फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   one and half year old child was crushed to death by speeding car in Agra

दर्दनाक हादसा: मां की उंगली छोड़ भागी डेढ़ साल की मासूम, सड़क पर कार ने राैंदा; बच्ची की माैत से मची चीखपुकार

Tue, 13 Oct 2026 09:03 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Tue, 13 Oct 2026 09:03 PM IST
सार

मां के साथ बाजार आई डेढ़ वर्ष की मासूम की दर्दनाक हादसे में माैत  हो गई। घटना से परिवार में चीखपुकार मच गई। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। 

विज्ञापन
one and half year old child was crushed to death by speeding car in Agra
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के कोतवाली थाना क्षेत्र के फव्वारा चौराहे के पास मां के साथ जा रही डेढ़ वर्षीय बालिका को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। परिजन बच्ची को इलाज के लिए ले अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन


घटना सोमवार की दोपहर तीन बजे के करीब की है। नई आबादी, कछपुरा के रहने वाले अभिमन्यू की पत्नी और डेढ़ वर्षीय बेटी नताशा फव्वारा बाजार आए थे। चौराहे के पास मासूम नताशा मां की उंगली छोड़ अचानक आगे जाने लगी। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। कुछ दूर तक बच्ची घिसटती चली गई। 
विज्ञापन


लोगों के चीखने पर चालक ने कार रोकी। लोगों की मदद से बच्ची को एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत से पूरा परिवार शोक में है। मामले में एडीसीपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर चालक मंटोला निवासी साजिद को गिरफ्तार किया गया है। कार सीज की गई है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पश किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed