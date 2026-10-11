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VIDEO: पितृ अमावस्या पर किया भजन-कीर्तन, गायों की सेवा भी की

Sun, 11 Oct 2026 04:34 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sun, 11 Oct 2026 04:34 PM IST
Performed bhajan-kirtan on Pitru Amavasya
आगरा में तेजस्विनी महिला समिति ने पितृ अमावस्या के उपलक्ष्य में शास्त्रीपुरम स्थित गोशाला में भजन-कीर्तन किया। गायों की सेवा भी की। कार्यक्रम में अध्यक्ष पूजा गोस्वामी, सचिव रूबी आनंद, नीतू कुशवाहा, राधा, नीरजा, सोनिका, अंजनि, मनु आदि मौजूद रहीं।
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