VIDEO: खेरिया आरओबी का बदलेगा पूरा ढांचा, ओपन वेब गर्डर हटाकर लगेंगे कंपोजिट गर्डर

आगरा में ईदगाह-खेरिया रेल ओवरब्रिज (आरओबी) का पूरा ढांचा बदलने की तैयारी है। पुराने ओपन वेब गर्डर हटाकर उनकी जगह कंपोजिट गर्डर लगाए जाएंगे। इससे आरओबी की मौजूदा बनावट बदलकर नई आकृति में नजर आएगी। गर्डर बदलने का काम शुरू करने के लिए रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मौके पर नए गर्डर रखे गए हैं, जिन्हें निर्धारित स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। आरओबी के आसपास लोगों का आवागमन जारी रहने के कारण रेलवे सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है। किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए निर्माण स्थल के पास दीवार बनाई जा रही है, ताकि लोगों को कार्यस्थल की ओर जाने से रोका जा सके। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गर्डर बदलने के दौरान लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता है। नई व्यवस्था के तहत एक हिस्से में पांच और दूसरे हिस्से में सात गर्डर लगाए जाने की तैयारी है। इसके लिए गर्डर मौके पर रखे गए हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, काम के दौरान जरूरत के मुताबिक दो-दो घंटे के ब्लॉक लेकर निर्माण कार्य किया जाएगा।
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