मकान के विवाद में खूनी संघर्ष: दो पक्षों में चले लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर, कुल्हाड़ी से किया लहूलुहान; दो घायल

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बाह के रघुनाथ पुरा गांव के दशरथ सिंह ने पुलिस को बताया कि मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे भाई दर्शन सिंह घर पर खाना खाने के लिए खेत से घर पर आ रहे थे। तभी मकान पर कब्जे के विवाद में रमेश चंद्र पक्ष गाली-गलौज कर रहा था। विरोध करने पर लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सिर और मुंह पर कई प्रहार किए जाने से खून से लथपथ दर्शन सिंह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। चीख-पुकार पर परिवार के लोग पहुंचे तो जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। मारपीट में दूसरे पक्ष के रमेश चंद्र को भी चोटें आई हैं।रमेश चंद्र के पक्ष ने घर पर धावा बोलकर लाठी-डंडे से हमला करने और पथराव किए जाने का भी आरोप दर्शन सिंह पक्ष पर लगाया है। बाह पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह पर भर्ती कराया, जहां से दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। दोनों पक्ष मारपीट के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।जमीन की रंजिश में दो पक्ष भिड़े हैं। घायल हुए दोनों लोगों का मेडिकल कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।